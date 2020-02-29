29 Şubat 2020 Cumartesi 14:22 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 14:22

İki İyi Çocuk filmi nerede çekildi? İki İyi Çocuk konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan İki İyi Çocuk filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Yönetmen koltuğunda Mehmet Demir Yılmaz'ın oturduğu İki İyi Çocuk filminin senaryosunu Yılmaz, Sertaç Yaşar ile birlikte kaleme alıyor. Başrollerinde Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu, Sevcan Yaşar, Devrim Özder Akın ve Mehmet Ulusoy'un olduğu İki İyi Çocuk filmi izleyicileri ekrana kilitleyecek. İki İyi Çocuk filmine dair tüm detaylar haberimizde..

İKİ İYİ ÇOCUK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İki İyi Çocuk filminin çekimleri Hatay'da gerçekleştirildi.

İKİ İYİ ÇOCUK KONUSU NE?

İki İyi Çocuk, zihinsel yetersizlik yaşayan bir genç ile arasında özel bir bağ kuran bir polisin hikayesini anlatıyor. Ercan, zihinsel yetersizliği olan bir gençtir. Çocukken babasını trafik kazasında kaybeden Ercan, annesi ile birlikte Antakya’da yaşar. Genç adam acı dolu dünyasında kurduğu hayale sarılarak mutlu olmayı başarır. Hayal dünyasında başarılı bir polis olduğunu düşünen Ercan tüm şehrin kendisine saygı duyduğuna ve herkes tarafından sevildiğine inanır. Onun bu hayali şehre atanan yeni baş komiser Serdar ile arasında çok özel bir bağ kurmasına yol açar. Serdar, Ercan’a tam anlamıyla kol kanat gerer ve ona kardeşiymiş gibi davranır. Fakat Ercan bir kaçakçılık planına dahil edilince işler karışır. Serdar, Ercan’ın tehlikelerden kurtarmaya çalışırken bir yandan da kalbini çalan Defne’nin peşinden koşar.

İKİ İYİ ÇOCUK OYUNCULARI KİMLER?

2018 yılında vizyona giren İki İyi Çocuk filminin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu, Sevcan Yaşar, Devrim Özder Akın ve Mehmet Ulusoy gibi isimler yer alıyor.