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Güncel

İki kadını silahla vurup intihar etmişti! Cinayetin nedeni belli oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs iki kadını silahla vurduktan sonra intihar etmiş, kadınlardan biri ölürken, diğeri ise ağır yaralanmıştı. Ölen kadın için bugün cenaze töreni düzenlenirken, şahsın ağır yaralı olan kadın ile sevgili olduğu, kadın ayrılmak isteyince cinayeti işlediği öne sürüldü.

IHA8 Eylül 2024 Pazar 15:18 - Güncelleme:
İki kadını silahla vurup intihar etmişti! Cinayetin nedeni belli oldu
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Edinilen bilgiye göre, olay dün ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre Çetin G. (36), işten çıkıp servise binerken Feriye Gözüala (25) ve H.G. isimli kadınlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin G., yanında taşıdığı silahla iki kadına ateş etti. Feriye Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan H.G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan Çetin G., 100 metre ilerde aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Hayatını kaybeden Feriye Gözüala'nın cenazesi bugün otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Tarsus'a getirildi. Tarsus Şehir Mezerlağı'nda kılınan cenaze namazın ardından Gözüala'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Çamlıyayla Fakılar'a götürüldü. Bu arada H.G.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, intihar eden şahsın da bugün toprağa verileceği öğrenildi.

İddiaya göre Çetin G.'nin 3 yıl önce H.G. ile sevgili olduğu ancak H.G.'nin bir süre önce ayrılmak istediği öğrenildi. Olay günü de Çetin G.'nin H.G. ile konuşmak için çalıştığı iş yerinin önüne geldiği, onu barışmaya ikna edemeyince tartışma çıktığı, Çetin G.'nin de tabancasını çıkartıp önce araya giren Gözüala'yı daha sonra da H.G.'yi vurduğu öne sürüldü.

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