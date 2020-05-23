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İki kardeş bisiklet almak için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma'ya bağışladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Atilla Berke (15) ve Eymen Atılgan (9) kardeşler, bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri 1000 TL'yi Milli Daşanışma Kampanyası'na bağışladı.

DHA23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:26 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:26
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Kırıkhan ilçesinde yaşayan Kemal ve Sultan Atılgan çiftinin çocukları Atilla Berke Atılgan ve Eymen Atılgan, bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri 1000 TL’yi koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve çalışamayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Atilla Berke ve Eymen kardeşler, kumbaralarından parayı, Demirkonak Ortaokulu Müdürü ve Vefa Destek Grubu görevlisi Ahmet Kardöl’e teslim etti. Kardöl, parayı kampanya hesabına yatırıp, dekontunu aileye teslim etti.

Baba Kemal Atılgan bağışla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız okul dönemi başından bu güne kadar yaz tatilinde bisiklet almak için kumbaralarında para biriktiriyorlardı. Bana gelerek biriktirdikleri paraları 'Baba bisiklet almayalım. Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Biz de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardım edelim. Biriktirdiğimiz paraları kampanyaya bağışlayalım' dediler. Sağ olsun çocuklarım, devletimize milletimize yardımcı oldular. Onlarla bu anlamlı davranışlarından dolayı gurur duyuyorum” dedi.

Anne Sultan Atılgan ise çocuklarının bağış önerisini hiç düşünmeden kabul ettiklerini ve çok mutlu olduklarını kaydetti.

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