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İki kardeş silahlı saldırıya uğradı, biri öldü diğeri ağır yaralandı

Erzurum'da çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Öte yandan olay yerinde görülen şüpheli bir araç da polis ekiplerince incelendi.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 17:01 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 17:01
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Abdurrahman Gazi Mahallesi Gazi Sokak'ta İ.A. ile Serdar. Y. ve kardeşi Soner Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İ.A. tabancayla iki kardeşi vurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Soner Y. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine, Serdar Y. ise Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Soner Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Serdar Y'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.

Şüpheli İ.A. ise polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı.

Öte yandan olay yerinde görülen şüpheli bir araç da polis ekiplerince incelendi.

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