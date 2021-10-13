İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2021 Çarşamba / 7 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,0891
  • EURO
    10,5227
  • ALTIN
    515.082
  • BIST100
    1417.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İki kardeş tabanca ve tüfekle birbirlerine ateş açtı, biri öldü diğeri ağır yaralı
Güncel

İki kardeş tabanca ve tüfekle birbirlerine ateş açtı, biri öldü diğeri ağır yaralı

Çorum'da Gökhan (29) ve Zekeriya Çetinkaya (42) kardeşler sokak ortasında çatıştı. Ağır yaralanan iki kardeşten Gökhan hayatını kaybetti. Çetinkaya'nın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA13 Ekim 2021 Çarşamba 14:41 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:41
ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan ile Zekeriya Çetinkaya kardeşler arasında tartışma çıktı. 2 kardeş, tabanca ve tüfek ile birbirlerine ateş etti.

Çevredekiler sağa sola kaçışırken, 2 kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Gökhan Çetinkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor. Çetinkaya'nın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.