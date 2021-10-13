İki kardeş tabanca ve tüfekle birbirlerine ateş açtı, biri öldü diğeri ağır yaralı

DHA 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:41 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:41

Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan ile Zekeriya Çetinkaya kardeşler arasında tartışma çıktı. 2 kardeş, tabanca ve tüfek ile birbirlerine ateş etti.

Çevredekiler sağa sola kaçışırken, 2 kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Gökhan Çetinkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor. Çetinkaya'nın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.