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İki kardeş temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda gazdan zehirlenerek öldü

Yozgat'ta Osman Ertuğrul (35) ile ağabeyi Ayhan Ertuğrul (48), temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda gazdan zehirlenerek, yaşamını yitirdi.İki kareşin censız bedenleri, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:36 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:36
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Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde, büyükbaş hayvan besiciliği ile uğraşan 2 kardeşten Osman Ertuğrul, ahırdaki biyogaz üretim kuyusuna temizlemek için girdi. Uzun süre kardeşinden haber alamayan ağabey Ayhan Ertuğrul da 4 metre derinliğindeki kuyuya indi. Ancak 2 kardeş kuyudan çıkamadı.

Bunun üzerine yakınları, 112 Acil ile jandarmaya haber verdi. Vatandaşların yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araplı Belde Belediye Başkanı Adem Ertuğrul'un kardeşleri olan Ayhan-Osman Ertuğrul'un yapılan ilk incelemede hidrojen sülfür gazından zehirlendiği belirlendi. İki kareşin censız bedenleri, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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