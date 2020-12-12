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İki kardeş yaşadıkları evde ölü bulundu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Fuat Ejderoğlu (73) ve kardeşi Mehmet Ejderoğlu (65) birlikte oturdukları evde ölü bulundu.

DHA12 Aralık 2020 Cumartesi 12:09 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 12:09
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Rüştü Bayram Caddesindeki müstakil evde yalnız oturan Fuat ve Mehmet Ejderoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları, eve geldi. İki karedeşi oturma odasında hareketsiz gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki kardeşin öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede Ejderoğlu kardeşlerin vücutlarında darb ve yara izine rastlanmadı. Kronik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen iki kardeşin cesedi, evde yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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