Güncel

İki kentte yılbaşı kutlamaları iptal edildi

Antalya ve Muğla'da yılbaşı etkinlikleri, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan polisler nedeniyle iptal edildi.

AA30 Aralık 2025 Salı 15:49 - Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerince vatandaşın yılbaşını huzur ve güvenlik içinde karşılaması, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi, şikayetlerin zamanında değelendirilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek yeni yıl kutlamalarının ise iptal edildiğini belirten Özdemir, "Yalova'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 3 kahraman polisimizin acısını yaşıyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Hain teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman polisimizin şehit olması dolayısıyla tüm yılbaşı etkinliklerimiz iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.

Özdemir, itfaiye, zabıta, altyapı ve temizlik ekiplerinin yılbaşı için 24 saat sahada olacağını kaydetti.

- MUĞLA'DA DA ETKİNLİKLER VE KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklmada,"Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaşanan bu acı olay nedeniyle belediyemizin planlanan konser ve benzeri etkinlikleri iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yeni yıl etkinlikleri ve yeni yıl konserleri iptal edildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yalova'da terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında görevleri başında şehit düşen ve yaralanan güvenlik güçlerimizin olması sebebiyle, belediyemiz tarafından yılbaşı gecesi düzenlenmesi planlanan Fatma Turgut konseri iptal edilmiştir." duyurusu yapıldı.

Marmaris Belediyesi de açıklamasında şunları kaydetti:

"Yalova'da yaşanan acı olay, hepimizi derinden sarsmış, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, milletçe paylaştığımız büyük bir acının adı olmuştur. Böyle bir zamanda eğlence içerikli etkinliklerin yapılmasını doğru bulmadığımızdan, belediyemiz tarafından planlanan yılbaşı etkinlikleri ve Aydilge konseri ertelenmiştir."

Açıklamalarda ayrıca şehit polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralı güvenlik görevlilerine de şifalar dilendi.

