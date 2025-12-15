İki kez kalbi durdu, beyin kanaması geçirdi! Pınarhisar'da dehşet

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde dün belediye personeli Ozan Çetin, evine gitmek üzereyken evinin arka sokağında K.Ö. adlı şahıs ve beraberindeki kişilerin saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde 18 yaşında olduğu belirtilen K.Ö. ve yanındaki 15 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre Ozan Çetin'i arkadan darp ederek yere düşmesine sebep oldu. Çetin, aldığı darbeler sonucu olay yerinde hareketsiz kaldı.

Kısa süre sonra babasını yerde bulan oğlu, babasına seslendi ancak yanıt alamayınca durumu ailesine bildirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 39 yaşındaki Ozan Çetin'in burada kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Durumu ağırlaşan Çetin, entübe edilerek Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında kalbinin bir kez daha durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tekrar hayata döndürüldüğü bildirildi. Hastanede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Ozan Çetin'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucu K.Ö. ve beraberindeki şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Saldırının çıkış nedenine ilişkin olarak, K.Ö. adlı şahsın Ozan Çetin'in kızıyla ilgili bazı rahatsız edici davranışlarda bulunduğu yönündeki iddialar üzerine yaşanan gerginliğin bu olaya yol açtığı öne sürülüyor.

Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve tüm detayların yargı sürecinde netlik kazanacağını ifade etti.