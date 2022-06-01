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İki kişi arasında çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 40 yaşındaki Hasan Keser, hayatını kaybetti.

DHA1 Haziran 2022 Çarşamba 01:10 - Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Salı Pazarı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Keser ile kimliği belirsiz şüpheli arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Hasan Keser aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içeresinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Keser, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Keser'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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