İki kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü: 'Pişman değilim'

Edinilen bilgiye göre, kaza Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu Asri Mezarlığı kavşağında 14 Mayıs günü meydana geldi. M.B. yönetimindeki hafif ticari araç D-400 karayolu kenarında kaldırımdan yola inip karşıya geçmek istedi. Bu sırada Ömer Kaya (30) ve Nurullah Kaya'nın (25) bulunduğu 01 LJ 166 plakalı motosiklet D-400 karayolundan Ceyhan istikametine doğru yola çıktı. Motosiklet Asri Mezarlık kavşağına geldiği sırada hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapınca araca hafif şekilde vurup önce kaldırıma daha sonrada yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya uçan motosiklette bulunan iki şahıs da metrelerce yükseğe uçup yere düştü. Düşmenin etkisiyle iki şahıs da ağır yaralandı. Yaralıların yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki yaralı da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu arada, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede motosikletin kadranının 280'de takılı kaldığı görüldü. M.B'nin polise verdiği ilk ifadede yola çıktıktan sonra motosikleti gördüğünü ancak çok hızlı geldiği için ne yapacağını şaşırdığını daha sonrada kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Sürücü ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "pişman mısın" sorusuna "Pişman değilim çünkü onlar çok hızlıydı 280 kilometre hızla geliyorlardı" dedi.