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Güncel

İki kişinin yaralandığı kavgada 13 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki kişinin yaralandığı iki ayrı kavganın ardından düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silahlarla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA24 Mart 2020 Salı 15:03 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 15:03
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Şahin Özbilen Mahallesi'nde H.E. (22) ile arkadaşı M.O (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada silahla yaralanan H.E. 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı.

Bu kavganın ardından Ulus Mahallesi'nde yolda yürüyen İ.G. (35), A.B'nin (25) silahla ateş açması sonucu yaralandı. Ağır yaralanan İ.G, Ceyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, A.B. ise olay yerinden kaçtı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birbirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kavgayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyonda, bir kalaşnikof, biri otomatik 2 tabanca ve 5 av tüfeği ile 41 fişek ele geçirdi, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Dalgalar mendireği aştı

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