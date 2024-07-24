İki kişiyi öldüren ihmal! Malzeme eksik diye boru değiştirilmemiş

İZMİR Konak'ta 13 Temmuz günü yağan yağmurda Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken elektrik akımına kapılıp can vermişti. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı. Soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre, şüphelilerin sözleri; bölgenin elektrik altyapısındaki ihmallere işaret etti.

İLK ÇALIŞMA OCAKTA YAPILMIŞ

Olayla ilgili hazırlanan fezlekede; güvenlik kamerası incelemelerinden elde edilen bilgiler yer aldı. Olay yerinde 4 Ocak günü İZSU ve ilgili mühendislik firmasından görevlilerin mazgalları inşa ettikleri, 9 Ocak'ta ise mazgaldan duman yükseldiği şikayetleri sonrası Gediz Elektrik'in çalışma yaptığının görüldüğü belirtildi. Bu iki çalışmayı yapan ekipte yer alan şüpheliler de ifadelerinde kablonun, yüzeye yakın olduğunu anlattı.

GEREKLİ BETON ATILMAMIŞ

Mazgal yapımında çalışan Z.T., "Mazgal yapım işi esnasında genel olarak mazgalın altına 50 santimetre bağlantı betonu konulur ancak çalışma yaptığımız yerde yeterli alan olmadığı için bu betonları koymadık. Betonun konulup konulmaması konusunda karar İZSU'nundur ancak çalışma yaptığımız saat gece olduğu için İZSU ile görüşme yapılmadı. Şirket yetkilisi, yeterli alan olmadığı için plastik borunun kesilerek mazgalın altına yerleştirilip beton atılması talimatını verdi. B.S. bu talimata uygun olarak işlemleri yaptı" dedi.

B.S; işlem sırasında hiçbir elektrik hattına ya da altyapıya zarar vermediklerini ileri sürdü.