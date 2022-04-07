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İki kıtanın ortasında nefes kesen anlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıklandırma sistemlerinde nefes kesen bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlara tırmanarak çalışan işçilerin zorlu mesaisi çekilen görüntülere yansıdı.

IHA7 Nisan 2022 Perşembe 10:16 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 10:17
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Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan İstanbul'un en önemli sembollerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ışıklandırma sistemlerine bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Onlarca metre yükseklikte köprünün çelik halatlarına tırmanan işçiler ışıklandırma sistemlerini yeniliyor.

Daha önce tespit edilen düzgün çalışmayan led aydınlatmalar veya aydınlatmaya bağlı kablo sistemleri yenileri ile değiştiriliyor.

İki kıtanın ortasından deniz seviyesinden yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlar üzerinde çalışan işçilerin nefes kesen mesaisi havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel günlerde farklı renkle ışıklandırıyor.

Sorun olan kısımlar değiştirilerek köprünün aydınlatma sistemi ise çalışmaya devam ediyor.

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