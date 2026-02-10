İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6266
  • EURO
    51,9624
  • ALTIN
    7064.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İki kız kardeş can vermişti! Korkunç kazada çarpıcı detay
Güncel

İki kız kardeş can vermişti! Korkunç kazada çarpıcı detay

İzmir'de iki kız kardeşin can verdiği kazada şüpheli kaçmıştı. Şüpheli T.D.'nin, İzmir'deki tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda aranan isimlerden olduğu ve bu yüzden kaçtığı ortaya çıktı. Zanlı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

IHA10 Şubat 2026 Salı 10:57 - Güncelleme:
İki kız kardeş can vermişti! Korkunç kazada çarpıcı detay
ABONE OL

İzmir'in Menderes ilçesinde iki kız kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada, kazadan sonra kayıplara karışan şüpheli T.D.'nin, İzmir'de gerçekleştirilen tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında arandığı, bu nedenle olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Kaza, 6 Şubat akşamı Menderes'te meydana geldi. 35 CPV 616 plakalı otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu araçta bulunan Nergiz Türkkal (21) ve Balımnaz Türkkal (16) yaşamını yitirdi. Kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D. (33) ise araçtan çıkarak olay yerini terk etti. Kazanın ertesi günü teslim olan D.Y.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda jandarma ekipleri olay yerine gitti. Nergiz Türkkal'ın cansız bedenine araç içerisinde ulaşılırken, Balımnaz Türkkal'ın cesedi dere kenarında vatandaşlar tarafından bulundu.

Soruşturma kapsamında yakalanan T.D.'nin ifadesinde, eğlence mekanlarından dönüşte alkol aldıklarını ve aracın köprü üzerinde kaza yaparak dere yatağına düştüğünü söylediği öğrenildi. Ancak T.D.'nin, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen ve İzmir tarihinin en büyük operasyonu olarak kayıtlara geçen soruşturma kapsamında firari olduğu, bu nedenle kazadan sonra kaçtığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından D.Y. serbest bırakılırken, uyuşturucu operasyonundan da aranan T.D. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Öte yandan hayatını kaybeden Balımnaz Türkkal'ın sosyal medya paylaşımlarında uyuşturucu kullanımına ve kadın cinayetlerine karşı tepkisini dile getirdiği görüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları kameraya yansıdı! Aralarına alıp tekme tokat dövdüler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.