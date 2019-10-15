23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8651
  • 6,4799
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İki muhtar 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için askerlik başvurusu yaptı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Orta Mahalle Muhtarı Alaattin Çiçen ile Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 'Barış Pınarı Harekatı' başarıyla sürdürülürken Mehmetçiğe destek olmak isteyen vatandaşlar da soluğu askerlik şubelerinde alıyor. Orta Mahalle Muhtarı Alaattin Çiçen ile Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe de harekata destek olmak amacıyla gönüllü askerlik yapmak için Ermenek Askerlik Şubesi'ne giderek başvuruda bulundu. 
 
Alaattin Çiçen, Türk ordusuyla birlikte savaşmak istediğini belirterek, ''Bizler Türk milleti olarak, yediğimiz ekmeğimizi, vatanımızı ve namusumuzu her şeyden aziz biliriz. Bu uğurda canımızı gözümüzü bile kırpmadan veririz. Ordumuzun ihtiyacı doğrultusunda hangi alanda veya cephede bizlere ihtiyaç olursa bizler gönüllü olarak ordumuzun yanında savaşmak, onlara destek vermek istiyoruz'' dedi.

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad´da sevinç gözyaşları döktü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Şirketlere yapılandırma müjdesi

Şirketlere yapılandırma müjdesi

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

22 yaşındaki Kardelen'den acı haber

22 yaşındaki Kardelen'den acı haber

Ayık Rusya harekatı

Ayık Rusya harekatı

YÖK’ten 14 bölüme ‘yetenek ayarı’

YÖK’ten 14 bölüme ‘yetenek ayarı’

Sünger Bob 'ırkçı sömürgeciliği' yüceltiyor 

Sünger Bob 'ırkçı sömürgeciliği' yüceltiyor 
 

POPÜLER HABERLER

Tanıtım filmini 'TSK bombalıyor' diye verdiler!

Tanıtım filmini 'TSK bombalıyor' diye verdiler!

Her yerde uyuyabilen insanların komik halleri

Her yerde uyuyabilen insanların komik halleri

Dezenformasyon girişimleri sürüyor! Yine çarpıttılar

Dezenformasyon girişimleri sürüyor! Yine çarpıttılar

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA