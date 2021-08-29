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İki otomobil birbirine girdi: 4 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

DHA29 Ağustos 2021 Pazar 01:12 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 01:12
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Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Süleyman Kaplan yönetimindeki 16 CEA 63 plakalı otomobil ile Emine Zuhal Solgun yönetimindeki 06 BOT 231 plakalı otomobil çapıştı. Kazada Elif Sude Kaplan, Yüsre Kaplan, Zehra Aydın ve Hülya Öncel yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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