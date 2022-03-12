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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 09:51 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:12
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Ahmet Utku'nun kullandığı 35 HFY 79 plakalı otomobil, çevre yolu Ege Üniversitesi Viyadüğü yakınlarında Servet Kaya yönetimindeki 45 SR 225 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Kaya hayatını kaybetti, Utku ve Haydar Canpolat yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın cesedi, kaza yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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