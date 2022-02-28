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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

IHA28 Şubat 2022 Pazartesi 01:29 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 01:30
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Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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