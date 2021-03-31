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İki otomobil çarpıştı baba ve 11 yaşındaki oğlu öldü

Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, Yılmaz Dal (48) ile oğlu Ahmet Dal (11) hayatını kaybetti. Polis, kazanın ardından kaçan diğer otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 15:51 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 15:51
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Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yılmaz Dal yönetimindeki 44 HB 726 plakalı otomobil, 44 ABS 653 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra takla atarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Diğer aracın sürücüsü kaza yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtaki Yılmaz Dal ve oğlu Ahmet Dal'ı sıkıştıkları yerden çıkardı.

Hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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