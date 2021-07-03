İki otomobil çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

AA 3 Temmuz 2021 Cumartesi 17:10 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 17:10

Alınan bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 34 BDV 845 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Ö.C. yönetimindeki 34 PY 6390 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, K.Ç'nin aracında bulunan 89 yaşındaki Emine O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler ile araçlarda bulunan üç kişi de yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

