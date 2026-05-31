İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı araçta sıkıştı
Güncel

İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı araçta sıkıştı

Çorum'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 09:29 - Güncelleme:
İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı araçta sıkıştı
ABONE OL

Nihat Can Ç. idaresindeki 06 FBU 295 plakalı otomobil ile Osman B'nin kullandığı 34 NT 1006 plakalı otomobil, İskilip-Çankırı kara yolu Atatürk Orman Çiftliği mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Şükrü B, Safure B, Seda Ç, Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç, ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3'Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

Yaralılardan hayati tehlikesi olan Osman B, Şükrü B. ve Safure B, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.