İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8525
  • EURO
    50,6431
  • ALTIN
    6154.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi hafif yaralandı.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 17:40 - Güncelleme:
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
ABONE OL

Ahmet Türkel Çevreyolu Cerrah Kavşağı mevkisinde İ.D. (50) idaresindeki 16 CFM 27 plakalı hafif ticari araç ile K.A. (26) yönetimindeki 16 AAT 546 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 16 AAT 546 plakalı hafif ticari araç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 16 CFM 27 plakalı araçtaki E.Ç. (34), B.Ç. (7), B.Ç. (9) ve E.Ç. (5) ile 16 AAT 546 plakalı araçtaki yolcu M.G. (32) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.