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İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 22:24 - Güncelleme:
İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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M.A.T. (22) idaresindeki 03 ADN 552 plakalı otomobil, ilçenin Üçlerkayası köyü mevkisinde İ.T. (33) yönetimindeki 26 KY 349 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.A.T. ile aynı araçta bulunan M.M.A. (20), A.T.T. (20) ve İ.C.T. (21) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine, 26 KY 349 plakalı sürücü İ.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan B.S. (29), F.S. (8) ve A.S. (35) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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