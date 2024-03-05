İki rakibin 5 yılı! Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ı geride bıraktı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Büyükşehir, EGO ve ASKİ'nin 5 yıllık toplam bütçelerinin 25'te 1'i kadarlık bütçe ile Keçiören'de Büyükşehir'den daha fazla hizmet ürettiğini ortaya çıkardı.

Keçiören Belediye Başkanlığı'nda yıllardır başarıdan başarıya koşan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, 15 milyar TL'lik toplam bütçeyle 5 yılda Keçiören'e sıfırdan 40 tane park yaparken, 66 parkın da tadilatını gerçekleştirdi. Altınok, son 5 yılda Keçiören'de 5 tane kapalı pazaryeri, 4 tane kapalı spor salonu, 8 kütüphane, 5 adet kreş, 34 Halısaha 3 adet mahalle konağı yaparken, 3 mahalle konağının da yapımının sürdüğü bildirildi.

ANKARA HİZMET GÖREMEDİ

5 yılda toplam 363 milyar TL'lik devasa bütçe olanaklarını kullanan Altınok'un rakibi CHP'li aday Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara'nın nüfusu her yıl artmasına rağmen görev yaptığı dönemde Başkent'e sadece 18 park, 1 kreş yapabildi. Mansur Yavaş, 2019 yılından buyana Ankaralılar'a verdiği sözlerin hiçbirini tutmazken mevcut belediye hizmetlerinde de aksamalar meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın güncelleştirilmiş dolar kuru üzerinden 363 milyar TL'ye karşılık gelen dev bütçeyi nereye harcadığı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.

363 MİLYAR NEREYE GİTTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yılda kullandığı 363 milyar TL'lik bütçesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Yavaş'ın devasa bütçe olanaklarının yaklaşık 25'te 1'i kadar bir bütçeyle Keçiören'de Ankara Büyükşehir'den daha fazla hizmet ürettiği ortaya çıktı.

TURGUT ALTINOK, MANSUR YAVAŞ'I GERİDE BIRAKTI

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın araştırmasında; Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları EGO ve ASKİ ile birlikte 5 yılda 363 milyar TL'lik toplam bütçe rakamlarına ulaştı. Yavaş'ın rakibi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise Keçiören'de 5 yılda 15 milyar TL'lik bütçe ile hizmet yarışında Büyükşehir'den daha fazla park ve sosyal donatılar gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre; Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları EGO ve ASKİ'nin toplam bütçeleri 5 yılda 363.887.213.805,00 TL olurken Yavaş her yıl büyüyen ve nüfusu artan Ankaralılar'a 5 yılda sadece 17 park yapabildi. Başkan Yavaş "her mahalleye bir kreş" vaadini unuturken sadece 1 kreş açabildi.

YEŞİL ALAN

Yavaş'ın "Ankara'ya 18 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık" açıklamasının ise gerçek olmadığı ortaya çıktı. Yavaş, 5 yılda Ankara'ya 4.5 milyon metrekare yeşil alan kazandırabildi. Geri kalan kısım ise Yavaş'tan önceki dönemde projesi bitirilmiş, faaliyete alınmış veya biraz eskimiş yeşil alanların revizyonu ile gerçekleşti.

Mansur Yavaş'ın 2019 yılından buyana Ankaralılar'a verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığı gibi mevcut hizmetlerde de aksamalar meydana geldi. Yavaş, 5 yılda 183 bin metrekarelik parkı yok etti ve 99 bin ağacı da söktü. Özellikle Dodurga Çayyolu - II Uydukent Türkkonut Mesire Alanı'nın son hali bu duruma bir örnek olarak gösteriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın güncelleştirilmiş dolar kuru üzerinden 363 milyar TL'ye karşılık gelen dev bütçeyi nereye harcadığı ise tartışma konusu oldu.

KEÇİÖREN, BÜYÜKŞEHİRDEN DAHA FAZLA HİZMET YAPTI

Öte yandan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok 2019-2023 mali yılları arasında güncel dolar kurları üzerinden 15.105.250.882, 20 TL'lik toplam bütçe ile Keçiören'de sıfırdan 40 tane park yaptı, 66 parkın da tadilatı yapıldı. Altınok bunların yanısıra Ankara'nın en hızlı gelişen ve Türkiye'nin nüfusu en fazla olan 5 ilçesinden biri olan Keçiören'de 5 tane kapalı pazaryeri, 4 tane kapalı spor salonu, 8 kütüphane, 5 adet kreş, 3 adet mahalle konağı açarken, 3 mahalle konağının da yapımının sürdüğü bildirildi.

MANSUR YAVAŞ VERDİĞİ SÖZLERİN HİÇBİRİNİ TUTMADI

Yavaş'ın 5 yıl önce Ankaralılar'a verdiği ve tutmadığı sözlerden bazıları ise şöyle:

- 58 km metro yapılacaktı

- Başta Şentepe ve Mamak olmak üzere bu bölgelere 24 saat açık kütüphane yapılacaktı.

- Parklarda güvenlik dronlarla sağlanacaktı. Dikey tarım yapılacaktı, spor parkları yapılacaktı.

- Bütün köyler elektrik enerjisi ile ısıtılacaktı.

- Hayvan otelleri açılacaktı.

- Kaynak tasarrufu yapılarak dar gelirli vatandaşlardan isteyenlere sosyal konut yapılacaktı.

- Köylüler için köye dönüş projesi başlatılacaktı.

- Köylerde su parası sembolik olacak; GES sistemleri kurularak köylünün elektrik gideri minimize edilecekti.

- Meslek edindirme kursları açılacaktı.

- Suya indirim yapılacaktı.

- Asfalt katılım payı alınmayacaktı.

- Barajların tamamının üzeri güneş panelleri ile kapanacak ve buharlaşma önlenecekti.

- Ulus trafiği yerin altına alınacak, büyük bir meydan haline getirilecekti.

- Kreşler çoğaltılacak, mümkünse her mahalleye 1 kreş yapılacaktı.

- Atatürk Orman Çiftliği'nden başlayıp Kurtuluş Parkı'na giden yeşil alan projesi yapılacaktı.

- TSK'nın boşalttığı bütün araziler insanlara açılacak ve orman yapılacaktı.

- Çankaya Üniversitesi'nin arkasındaki arazi ile Uğur Mumcu Parkı'na kadar park yapılacaktı.

- Kızılay-Cebeci arasına troleybüs sistemi kurulacaktı.

- Gölbaşı metrobüs hattı açılacaktı.

- Sabah 6:00-7:30 arasında ulaşım ücretsiz olacaktı.

- EYT'li vatandaşlar belediyenin bütün imkanlarından faydalanacaktı.

- Yaşlılar için ilaç yardımı yapılacaktı.

- Bütün köyler elektrik enerjisiyle ısıtılacaktı