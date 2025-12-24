İSTANBUL 14°C / 10°C
24 Aralık 2025 Çarşamba
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

Anayasa Mahkemesi, Vatanseverler Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti.

24 Aralık 2025 Çarşamba 09:54
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatanseverler Partisi'nin ilk büyük kongresini zamanında yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı, Ayyıldız Partisi'nin ise son büyük kongresinin ardından iki kez büyük kongresini zamanında yapmadığı gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğinin tespiti için dava açtı.

Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi yollamasıyla Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi uyarınca Vatanseverler Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin dağılmış sayılmasına ve hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.

Ayrıca, her iki partinin tüm mallarının hazineye geçmesi kararlaştırıldı.

