MEB'e yönelik sık sık karalama kampanyası yaparak MEB üzerinden "tıklama" elde etmek isteyen Cumhuriyet gazetesi, bu kez gazetecilik meslek ilkelerini çiğneyerek bir skandala daha imza attı.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde "adabımuaşeret", ortaokullarda ise "görgü kuralları ve nezaket" olarak belirlediği dersleri bu eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli olarak okutmaya başlayacak.

Cumhuriyet gazetesi bugünkü sayısında "İmama okulda ders hazırlığı" başlığını taşıyan ve manşetten duyurduğu haberde görüşlerine yer verilen ve isminin önünde "Prof. Dr." olan Eğitim-İş Sendikası Bilim Kurulu Üyesi Dilek Gözütok, "Galiba" diyerek Millî Eğitim Bakanlığının adabımuaşeret dersinin okullara atayacağı imamlar tarafından verileceği"ni iddia etti.

Gazete haberi okunduğunda iki büyük skandal göze çarpıyor. Birincisi; isminin önünde "Prof. Dr." olan sendika temsilcinin "Galiba" diyerek hiçbir somut bilgiye dayanmadan adabımuaşeret dersinin imamlar tarafından okutulacağı iddiası... Bu üslup, yargıda bulunan ve bir kuruma çamur atan Prof. Dr. ünvanını "galiba" "satın almış" fikrini akıllara getiriyor.

İkinci büyük skandal ise gazetenin, "Galiba" ifadesini kaynak kabul ederek haberi bunun üzerine inşa etmesi ve hiçbir mesnedi olamayan bu iddiayı manşete taşıması trajikomik bir hadise olarak yansıyor.

Söz konusu haber, gazetecilik derslerinde nesnel, gerçeğe uygunluk ve kaynak verme açısından ibretlik bir olay olarak sunulabilecek nitelikte.

Oysa Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre adabımuaşeret dersinin Bakanlıkça belirlenen ve eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan alan öğretmenleri tarafından okutulacak. Öğretmenlerin dışında başka kişilerin bu dersi okutması söz konusu değil.

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