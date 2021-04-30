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İki tır çarpıştı, 2 kişi öldü

Kütahya'da Niyazi Gümüş'ün kullandığı tır, karşı şeritte Mustafa Arıtürk'ün kullandığı tıra çarptı. Kazada Gümüş ve yanındaki Mustafa İsot, hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı.

DHA30 Nisan 2021 Cuma 12:13 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 12:13
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Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 47'nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'ya sebze taşıyan Niyazi Gümüş, kullandığı 59 ACD 999 plakalı TIR'ın kontrolünü kaybetti. Bariyerleri aşan TIR, karşı yönden gelen Mustafa Arıtürk yönetimindeki TIR'a çarptı. Kazada Gümüş'ün kullandığı TIR devrilerek yan yatarken, sebze yükü de etrafa saçıldı. Hurdaya dönen TIR'daki sürücü Gümüş ile yanındaki Mustafa İsot, sürücü kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince Gümüş ve İsot'un cansız bedenleri araçtan çıkarılarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer TIR'ın sürücüsü Mustafa Arıtürk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar yolu trafiğe kapanırken, ekiplerin araçları kaldırma çalışması devam ediyor.

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