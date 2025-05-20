İki ülke savaşın eşiğindeydi! Pakistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cüneyd, Büyükelçilik rezidansında bir grup gazeteciyle bir araya gelerek 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısından sonra yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

Hindistan'ın, 22 Nisan'daki saldırıdan hemen sonra hiçbir kanıt göstermeden Pakistan'a yönelik suçlamalar yönelttiğini ve karalama kampanyası başlattığını belirten Cüneyd, Pakistan hükümetinin saldırıda ölenler için taziye mesajı yayımladığını, güvenilir ve şeffaf bir soruşturmaya açık olduğunu duyurduğunu hatırlattı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, ülkesinin soruşturma teklifine Hindistan'ın karşılık vermediğini, 6-7 Mayıs tarihlerinde Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırısı düzenlediğini, saldırılarda 40'ı sivil 51 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Pakistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini savunmak için Hindistan'ın saldırılarına sert yanıt verdiklerini ifade eden Cüneyd, 3 Rafale jeti dahil Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 5 uçağın düşürüldüğünü ve sadece askeri hedeflerin vurulduğunu aktardı.

Yusuf Cüneyd, Pakistan'ın savaşın büyümemesi için itidalli davrandığını bunun, Hindistan tarafından zayıflık işareti olarak görüldüğünü belirterek, Hindistan'ın 9-10 Mayıs'ta dronlarla Pakistan topraklarına saldırmaya devam ettiğini, askeri üsleri vurduğunu ve çok sayıda dronun Pakistan ordusu tarafından düşürüldüğünü belirtti.

Cüneyd, Pakistan'ın füzelerle nokta atışı yaparak Hint askeri hedeflerinin birçoğunu vurduğunu aynı zamanda iki S-400 füze bataryasını da imha ettiğini vurguladı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkes sürecine birçok uluslararası aktörün ve devletin dahil olduğunu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun taraflarla görüşmeler yürüttüğünü ifade ederek, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Pakistan'a verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Pakistan'ın bu süreçte bağımsızlığından ödün vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini söyleyen Cüneyd, çözümün diplomasi ve barışta olduğunu, ateşkesi kabul ettiklerini ve provoke edilmedikleri sürece ateşkese uyacaklarını vurguladı.

Cüneyd, gerilimin bu noktaya taşınmasının altında yatan gerçek nedenin Keşmir meselesi olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir sorununu çözmesi gerektiği, istenmesi halinde bu konuda rol oynayabileceği yönündeki açıklamasına atıfta bulundu.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, Keşmir sorunu için "Dünya güvenliğinin çok ivedilikle dikkat etmesi gereken bir mesele, çünkü çok sıradan iki ülke arasındaki bir mesele değil. İki nükleer ülke arasındaki bir mesele. Dünya nüfusunun neredeyse beşte birini oluşturan iki ülke arasındaki bir mesele. İki büyük ordu arasındaki bir mesele." ifadesini kullandı.

Yusuf Cüneyd, Keşmir sorununun Keşmirlilerin arzularına göre çözülmesi gerektiğini belirterek, uluslararası toplumun bu konudaki sorumluluğunun eskisinden daha fazla olduğunu dile getirdi.

Cüneyd, Hindistan'ın Dünya Bankasının desteğiyle imzalanan İndus Suları Anlaşması'nı askıya almasına ilişkin de Pakistan veya Hindistan'ın tek taraflı olarak anlaşmayı askıya almalarını öngören bir maddenin bulunmadığını vurguladı.

Anlaşmanın iptalinin mümkün olmadığını ve buna izin verilmeyeceğini kaydeden Cüneyd, sularının kesilmesini savaş sebebi sayacaklarını sözlerine ekledi.