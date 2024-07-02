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İki yeni bakan göreve başlıyor! Meclis'te yemin edip ilk Kabine Toplantısı'na katılacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, bugün TBMM Genel Kurulunda yemin edecek. İki yeni bakan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk Kabine Toplantısı'na katılacak.

AA2 Temmuz 2024 Salı 10:19 - Güncelleme:
İki yeni bakan göreve başlıyor! Meclis'te yemin edip ilk Kabine Toplantısı'na katılacaklar
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TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu'nun, Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunacak. Ardından TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un Anayasa hükmü gereği atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi Genel Kurula verilecek.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet edecek. Memişoğlu ve Kurum, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda ant içerek göreve başlayacak. İki yeni bakan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk Kabine Toplantısı'na katılacak.

Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle toplam milletvekili sayısı 593'e, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 264'e indi.

TBMM Genel Kurulunda gelecek günlerde Murat Kurum'dan boşalan Çevre Komisyonu üyeliği için AK Parti tarafından bir milletvekili bildirilecek. Ardından komisyonda başkan seçimi yapılacak.

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