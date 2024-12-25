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  • İki yeni oluşum geliyor! Bakan Göktaş: Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun
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İki yeni oluşum geliyor! Bakan Göktaş: Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsünün kurulmasına ilişkin kararın hayırlı olmasını diledi.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 11:28 - Güncelleme:
İki yeni oluşum geliyor! Bakan Göktaş: Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun
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Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulunun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Aile yapısı ile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Demografik yapıdaki gelişmeleri değerlendirmek ve nüfus politikalarını eş güdüm içerisinde bütüncül bir yaklaşımla oluşturmak adına adımlar atıyoruz.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle hayata geçirdiğimiz iki önemli yapılanma Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulunun ailelerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

  • Nüfus Politikaları
  • Aile Enstitüsü
  • Mahinur Özdemir Göktaş

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