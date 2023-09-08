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  • İki yılda 15 milyon kişiye 42 milyon sağlık taraması yapıldı
Güncel

İki yılda 15 milyon kişiye 42 milyon sağlık taraması yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimlerince koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, temmuz 2021-ağustos 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 milyon kişiye, 42 milyon sağlık taraması yapıldığını bildirdi.

8 Eylül 2023 Cuma 20:54 - Güncelleme:
İki yılda 15 milyon kişiye 42 milyon sağlık taraması yapıldı
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında yaptığı paylaşımda, aile sağlığı merkezlerinde yakın dönemde yapılan sağlık taraması çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

Aile hekimlerince koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, temmuz 2021-ağustos 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 milyon kişiye, toplam 42 milyon sağlık taraması yapıldığını bildiren Koca, taramaların detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu dönemde, 12 milyon 906 bin 756 hipertansiyon taraması yapıldı, taramalar sonucunda 139 bin 116 kişiye hipertansiyon tanısı kondu. Diyabet açısından 8 milyon 282 bin 284 tarama yapıldı, 461 bin 752 kişiye diyabet tanısı kondu. 16 milyon 852 bin 934 de obezite açısından tarama yapıldı, 3 milyon 381 bin 418 kişiye obezite tanısı kondu. Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi kapsamında 4 milyon 48 bin 887 tarama yapıldı, 502 bin 494 kişiye kardiyovasküler hastalık tanısı kondu."

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