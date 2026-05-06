  • İki yıllık hırsızlığı jandarma çözdü: Olay yerindeki DNA'nın izi sürüldü
İki yıllık hırsızlığı jandarma çözdü: Olay yerindeki DNA'nın izi sürüldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 2024 yılında meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi, jandarma ekiplerinin olay yerinden aldığı deliller üzerindeki DNA incelemesiyle tespit edildi. Kimliği belirlenen zanlının, başka suçlardan dolayı halihazırda cezaevinde olduğu anlaşıldı.

IHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 12:21
Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melenağzı köyünde 10 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen faili meçhul evden hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından adreste yapılan çalışmalarda elde edilen deliller kriminal laboratuvara gönderildi. Gerçekleştirilen DNA incelemesi sonucunda, hırsızlık olayına karışan zanlının kimliği kesin olarak tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin kimlik tespiti sonrası yaptığı detaylı sorgulamada şüphelinin, geçmiş dönemde Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde de 3 ayrı suça karıştığı ve halihazırda Sakarya'daki bir cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

