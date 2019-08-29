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İkimizin Yerine konusu nedir? İkimizin Yerine filmi oyuncuları kimler?

İkimizin Yerine konusu nedir? İkimizin Yerine filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam TV8'de saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak olan İkimizin Yerine filmi hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. Yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu İkimizin Yerine filmi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. İkimizin Yerine filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Bu akşam TV8'de izleyici ile buluşacak olan İkimizin Yerine filmi saat 20:00'da ekranlara gelecek. İkimizin Yerine konusu nedir? İkimizin Yerine filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Umur Turagay'ın yönetmenliğini üstlendiği İkimizin Yerine filminin başrollerini Nejat İşler, Serenay Sarikaya ve Zerrin Tekindor üstleniyor. İkimizin Yerine filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
İKİMİZİN YERİNE KONUSU NEDİR? 
Küçük bir kasabada ailesinin ona layık bulduğu tekdüze bir hayata sıkışarak büyümüş, ancak sürekli yaşamı sorgulayan Çiçek'in hayatı, okulda geçici olarak derslerine girmeye başlayan, İstanbul'dan gelmiş edebiyat öğretmeni Doğan ile tamamen değişir. Doğan'a aşık olan Çiçek, ona yakın olabilmek için her fırsatı dener. Geçmiş ilişkilerinde aldığı yaraları hala taşıyan Doğan ise, genç kadını kendisinden uzak tutmaya çalışsa da bunu beceremez. Ancak bu ilişkinin sadece ikisinin hayatında değil, Çiçek'in ailesinin yaşamında da çok büyük etkileri olacaktır.
 

 
İKİMİZİN YERİNE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
İkimizin Yerine filmi oyuncu kadrosu şöyle; Nejat İşler, Serenay Sarikaya, Zerrin Tekindor, İştar Gökseven, Özgür Emre Yildirim, Merve Çağiran, Asli Bekiroğlu, Ayşegül Cengiz Akman
 
İKİMİZİN YERİNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
İkimizin Yerine filminin kasabada geçen bölümlerinin çekimleri Bursa'nın Mudanya ilçesi Trilye Beldesinde gerçekleştirildi. İkimizin Yerine filminin çekimlerinin bir bölümü ise İstanbul'da gerçekleştirildi. 
 

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