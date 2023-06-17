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  • İkinci ''Abdüllatif Şener'' vakası! ''Bir CHP'li daha Kılıçdaroğlu'na oy vermedi''
Güncel

İkinci ''Abdüllatif Şener'' vakası! ''Bir CHP'li daha Kılıçdaroğlu'na oy vermedi''

CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç ise, 'CHP'de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir başka vekil de var.' diye konuştu.

17 Haziran 2023 Cumartesi 08:06 - Güncelleme:
İkinci ''Abdüllatif Şener'' vakası! ''Bir CHP'li daha Kılıçdaroğlu'na oy vermedi''
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CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamıştı. Şener, ilk turda Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a oy verdiğini ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söylemişti. Ancak Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan Şener'in "Geçersiz oy attım" ifadesi üzerine sosyal medyadan Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandığın tutanağını paylaştı. Tutanakta hiç geçersiz oy olmaması "Oyunu acaba Erdoğan'a mı verdi?" dedirtti.

"ABDÜLLATİF ŞENER DIŞINDA BİR CHP'Lİ DAHA KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEDİ"

Şener'in itirafı günün en çok konuşulan meselesi olurken bir iddia da CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç tarafından ortaya atıldı.

"CHP'de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir başka vekil de var." diyen Sevinç, "Onun adını söylemem. O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Başka milletvekilliği olduğunu da biliyorum." ifadelerini kullandı.

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