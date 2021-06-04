İkinci Baro binasına Şehit Savcı Kiraz'ın posteri asıldı

04 Haziran 2021 Cuma 22:35 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 22:38

İstanbul 2 Nolu Barosu'nun Üsküdar Altunizade'deki merkez yerleşkesi hizmete girdi. Altunizade Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde kurulan İstanbul 2 No'lu Barosu'nun merkez yerleşkesinde düzenlenen açılış töreni, İstiklal Marşı'nın okunması ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile başladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Baro binasına, DHKP-C'li teröristler tarafından makam odasında şehit edilen Savcı Selim Mehmet Kiraz'ın posteri asıldı.

Çoklu baroya karşı çıkanlar DHKP-C'li avukatın posterini İstanbul Barosu'na asmıştı

Çoklu baro yönetmeliğinin henüz yürürlüğe girmediği dönemde, DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde girdiği ölüm orucunda ölen avukat Ebru Timtik'in posteri İstanbul Barosu'nun dışına asılmıştı.