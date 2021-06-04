İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Haziran 2021 Cuma / 23 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6659
  • EURO
    10,5523
  • ALTIN
    527.046
  • BIST100
    1432.93
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İkinci Baro binasına Şehit Savcı Kiraz'ın posteri asıldı
Güncel

İkinci Baro binasına Şehit Savcı Kiraz'ın posteri asıldı

İstanbul 2 Nolu Barosu'nun Üsküdar'daki merkez yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı. Binaya, DHKP-C'li teröristler tarafından makam odasında şehit edilen Savcı Selim Mehmet Kiraz'ın posteri asıldı.

04 Haziran 2021 Cuma 22:35 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 22:38
ABONE OL

İstanbul 2 Nolu Barosu'nun Üsküdar Altunizade'deki merkez yerleşkesi hizmete girdi. Altunizade Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde kurulan İstanbul 2 No'lu Barosu'nun merkez yerleşkesinde düzenlenen açılış töreni, İstiklal Marşı'nın okunması ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile başladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Baro binasına, DHKP-C'li teröristler tarafından makam odasında şehit edilen Savcı Selim Mehmet Kiraz'ın posteri asıldı.

Çoklu baroya karşı çıkanlar DHKP-C'li avukatın posterini İstanbul Barosu'na asmıştı

Çoklu baro yönetmeliğinin henüz yürürlüğe girmediği dönemde, DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde girdiği ölüm orucunda ölen avukat Ebru Timtik'in posteri İstanbul Barosu'nun dışına asılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.