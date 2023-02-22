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İkinci cemre ne zaman düşecek? 2023 cemre havaya düştü mü?

Hava sıcaklarının yükselmesiyle birlikte cemre ne zaman düşecek sorusu yeniden gündeme geldi. İlk cemre 20 Şubat'ta havaya düştü. İlk olarak havaya, ikincisi suya ve en son toprağa düşen cemre, halk arasında baharın müjdecisi olarak adlandırıyor. Peki ikinci cemre ne zaman düşecek? İşte 2023 cemre düşme tarihleri

22 Şubat 2023 Çarşamba 11:46 - Güncelleme:
İkinci cemre ne zaman düşecek? 2023 cemre havaya düştü mü?
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Cemre ilk olarak havaya, yedişer gün arayla suya ve toprağa düşer. "Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan cemre; Soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıtır. Peki cemre düştü mü 2023? İkinci cemre ne zaman düşecek 2023? İşte detaylar

2023 CEMRE HAVAYA DÜŞTÜ MÜ?

Her yıl birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Arapça kökenli "cemre" kelimesinin sözlük anlamı "kor" yani ateştir. Halk arasında da sıcaklığın artmasını haber eder. Cemreler, ilkbahar başlamadan önce 7 gün arayla havaya, suya ve sonrasında toprağa düşer. Bu düşen cemreler nedeniyle hava, su ve toprağın ısındığına inanılır.

Cemre düşmesiyle beraber Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlar.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde ise İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.

Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.

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