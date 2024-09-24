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İkinci el araç satışı daha güvenli hale geliyor! 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alışverişini güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nin 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale geleceğini duyurdu.

DHA24 Eylül 2024 Salı 16:28 - Güncelleme:
İkinci el araç satışı daha güvenli hale geliyor! 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan Güvenli Ödeme Sistemi'nin, 27 Eylül 2024 Cuma gününden itibaren nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımlarında zorunlu hale geleceği belirtildi.

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SİSTEME KAYDEDİLECEK

Bu tarih itibarıyla söz konusu taşıt bedeli Güvenli Ödeme Sistemi'nde kayıtlı hesap numarasına transfer edilmeden noterliklerce taşıt devir işlemi yapılmayacağı vurgulanarak, "Noterliklerde yoğunluk yaşanmaması ve mağduriyet oluşmamasını teminen, notere gidilmeden önce, anlaşmalı banka, elektronik para kuruluşu veya ödeme kuruluşunun internet ya da mobil sitesindeki güvenli ödeme sistemi menüsü üzerinden; satıcının, sisteme giriş yaparak kendisine, alıcıya ve taşıta ilişkin bilgileri sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Alıcının ise SMS veya e-posta yoluyla kendisine gönderilen referans numarasını kullanarak sisteme giriş yapması ve satıcı tarafından girilen bilgileri onaylaması ve sistemde kayıtlı hesap numarasına taşıt bedelini transfer etmesi gerekmektedir" denildi.

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