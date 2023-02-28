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  • İkinci el araçta ''6 ayda 6 bin kilometre'' şartına uymayanlara 16 milyon lira ceza
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İkinci el araçta ''6 ayda 6 bin kilometre'' şartına uymayanlara 16 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, ocak ayında ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyette bulunan 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 lira para cezası uyguladı.

AA28 Şubat 2023 Salı 13:18 - Güncelleme:
İkinci el araçta ''6 ayda 6 bin kilometre'' şartına uymayanlara 16 milyon lira ceza
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi" olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında denetimler yapıldı.

Bu denetimler sonucu, İzmir'de 6 işletmeye 3 milyon 271 bin 50 lira, Ankara'da 6 işletmeye 2 milyon 974 bin 920 lira, Samsun'da 1 işletmeye 3 milyon 495 bin 692 lira, İstanbul'da 4 işletmeye 927 bin 350 lira, Kayseri'de 2 işletmeye 934 bin 25 lira, Bursa'da 2 işletmeye 886 bin 900 lira, Konya'da 2 işletmeye 710 bin 400 lira, Erzurum'da 3 işletmeye toplam 656 bin 790 lira, Kocaeli'de 2 işletmeye 523 bin 500 lira, Balıkesir'de 2 işletmeye 400 bin lira, Antalya'da 2 işletmeye 400 bin lira, Sakarya'da 1 işletmeye 300 bin lira, Eskişehir'de 1 işletmeye 200 bin lira, Denizli'de 1 işletmeye toplam 124 bin 500 lira, Manisa'da 1 işletmeye 100 bin lira ceza kesildi.

Böylece, toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamaya göre, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik denetimlere ara vermeden devam edilecek. Söz konusu düzenlemeye aykırı davrananlar hakkında Bakanlıkça aynı şekilde idari para cezası uygulanacak.

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