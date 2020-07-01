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Güncel

İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor

Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi ikinci el ürün satışları için yeni standart geliyor. Bu ürünler belli merkezlerde yenilenip paketlendikten sonra tekrar vatandaşlara satılabilecek. Ayrıca garanti süreleri de olacak.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:11 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:20
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Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Sanayi Bakanlığı ikinci el satışı yapılan elektronik aletlerin hem ekonomiye kazandırılması hem de mağduriyetin önlenmesi için hazırlık yaptı.

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek. Yönetmelik ile gelecek yenilikler şöyle:

İLK YASAL MEVZUAT

Özellikle cep telefonlarında yoğun bir ikinci el satışı olmasına karşın bu ürünlerle ilgili yasal mevzuat bulunmuyor. Yeni düzenleme tüketiciyi güvence altına alıyor. Bu tür ürünler için koruma önlemleri getiriliyor.

YENİLENMİŞ ÜRÜN

İkinci el ürünler artık 'yenilenmiş ürün' sayılacak. İkinci el ürünler için Sanayi Bakanlığı'ndan alınacak izin ile yenileme merkezleri kurulacak.

İkinci el satışı yapılacak elektronik ürünler bu merkezlerde standartlara uygun şekilde gözden geçirilecek, tamir edilecek ve yenilenecek. Ürün sertifikalandırıldıktan ve paketlendikten sonra satışa sunulacak. Yetkili satıcı ya da merkezler ikinci el ürünleri vatandaştan alabilecek.

GARANTİ BELGESİ OLACAK

Bu ürünlerin garanti belgesi de olacak. Garanti süresince, ürünlere verilen bakım, onarım, montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yetkili yenileme merkezleri sorumlu olacak. Yenilenmiş malın Türkçe kullanım kılavuzu da bulunacak.

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