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İkinci evliliğini yapacağını söyleyen babasını öldürdü

Osmaniye'de annesinden boşandıktan sonra ikinci evliliğini yapacağını söyleyen babası Sinan Korkmaz'ı (45) göğsünden bıçaklayarak öldüren Cennet Korkmaz (20), tutuklandı.

DHA27 Mayıs 2021 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:57
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Savrun Mahallesi, Derviş Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan 3 çocuk babası Sinan Korkmaz, kızı Cennet Korkmaz'a ikinci kez evlenmek istediğini anlattı. Babı-kız tartışarak evden çıktı. Kapının önünde tartışma sürerken evliliğe karşı çıktığını belirten Cennet Korkmaz, tekrar içeri girip mutfaktan aldığı bıçakla geri döndü. Korkmaz, babasını göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sinan Korkmaz, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, Cennet Korkmaz ise suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cennet Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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