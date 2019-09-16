24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7133
  • 6,2932
  • 275.258
  • 102710
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İkinci S-400 sevkiyatı daha çok ses getirdi: “Yunanistan artık stratejik bir rehine”

Türkiye’den Rusya’dan aldığı S-400’lerin ikinci kısım teslimatının tamamlanması, ilkinden daha çok ses getirdi. Yunan basınında geniş yer tutan olayla ilgili bir habere, “Yunanistan artık stratejik bir rehine” başlığı atıldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci batarya malzemelerinin intikali, Yunan basınında geniş yer tuttu. Türkiye’nin Rusya ve Çin’den sonra S-400’e sahip üçüncü ülke olduğunu hatırlatan Yunanistan merkezli gazete, “Yunanistan artık stratejik bir rehine” başlığı attı.
 
Yunanistan merkezli yayın yapan ProNews haber sitesi, Türkiye Millî Savunma Bakanlığının S-400 intikaliyle ilgili açıklamasını okuyucularına duyurarak, “Büyük soru, ikinci S-400 setinin nereye kurulacağıdır.” satırlarına yer verdi.
 
BÖLGEDEKİ BÜTÜN ÜLKELERİ KAPSAYABİLİR
 
S-400 sisteminin kurulacağı yere göre kapsayacağı ülkeleri sıralayan gazete, bölgedeki şu devletleri ve alanları sıraladı:
 
Ege Denizi, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs Adası, Romanya, Kırım, Rusya’nın bir kısmı, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Lübnan, Suriye, Irak, İran
 
STRATEJİK REHİNE
 
Söz konusu savunma sisteminin Türk-Yunan askeri dengesini nasıl değiştireceğine değinilen haberde, “Stratejik rehinelik terimi artık yalnızca bir teori değil. Maalesef, gerçekleşen şey Yunanistan için son derece acı verici.” ifadeleri kullanıldı.
 
İSTANBUL’U İŞARET ETTİLER
 
Haberde, S-400 sistemlerinin Yunanistan Hava Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonel kabiliyetini son derece zorlaştıracağı ve Türk Hava Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerinin ise sahadaki operasyonlarını aynı oranda kolaylaştıracağı vurgulandı.
 
İkinci set S-400’lerin koyulacağı yer için İstanbul’u işaret eden haber, “S-400’ün Küçük Asya’nın sahillerine koyulması, Yunanistan için çözülmesi çok zor bir bulmacaya dönüşecektir.” satırlarıyla sona erdi.

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

Kumpas davalarının savcısının cezası belli oldu

Kumpas davalarının savcısının cezası belli oldu

İran, BAE'ye ait tekneye el koydu: 11 kişiyi gözaltına aldı

İran, BAE'ye ait tekneye el koydu: 11 kişiyi gözaltına aldı

Kampüste kahreden ölüm: Dereceyle mezun olmuştu

Kampüste kahreden ölüm: Dereceyle mezun olmuştu

Saldırıdan yaralı kurtuldu, katliamı anlattı: Sivilleri bilerek hedef aldılar

Saldırıdan yaralı kurtuldu, katliamı anlattı: Sivilleri bilerek hedef aldılar

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O terörist öldürüldü

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O terörist öldürüldü

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

NSU terör örgütünden Türk avukata ölüm tehdidi

NSU terör örgütünden Türk avukata ölüm tehdidi
 

POPÜLER HABERLER

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

İki ordu aynı firmaya sipariş verince savaş çıktı: İlk kez görüntülendi

İki ordu aynı firmaya sipariş verince savaş çıktı: İlk kez görüntülendi

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA