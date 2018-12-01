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İkisi de baba

Osmaniye ve Şanlıurfa’da dün objektiflere takılan iki fotoğraf karesi fedakar ve vicdansız babalığı gözler önüne serdi.

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Oğlunun mezarı başından ayrılmıyor

Şanlıurfa’da, 9 ay önce otomobil çarpması sonucu ölen motosiklet sürücüsü Yusuf İzzetin Toprak’ın (21) babası Mehmet Toprak (45) oğlunun mezarında yatıp kalkıyor. Oğlunun ölümünde kusuru olanların cezalandırılmasını isteyen baba, “Oğlumun ölümüne dayanamıyorum, kimse ceza almadı, olan benim oğluma oldu” diyerek acısını dile getirdi. Sadece banyo yapmak için eve gittiğini, bu sırada eşi ve çocuklarını gördüğünü anlatan Toprak “Oğlum nişanlıydı, kazadan 21 gün sonra askere gidecekti.  Asker dönüşü evlendirecektim. Oğlumun ölümüne dayanamıyorum. Oğlum öldü ama kimse ceza almadı. Oğlumun ölümüne yol açanlar cezalandırılsin” diye isyan etti. 

Yaramazlık yaptıkları için çocuklarını çite bağladı

Osmaniye’de Suriyeli Mahmut E., yaramazlık yaptıkları iddiasıyla 3 ve 5 yaşındaki çocuklarını evlerinin yanındaki ahırı çevreleyen demir çite ellerinden iple bağladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, iki çocuğu kurtarıp, baba Mahmut E.’yi gözaltına aldı. Olay merkez Fakıuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar biri kız iki çocuğun, demir çitlere bağlı olduklarını görünce polis haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, 3 yaşındaki Ahmet E. ve ablası 5 yaşındaki Ragad E.’yi iple bağlandıkları çitten kurtardı. Yaklaşık bir saat bağlı kaldıkları belirlenen çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, olayla ilgili baba Mahmut E. ise gözaltına alındı. 

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