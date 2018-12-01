İkisi de baba

Oğlunun mezarı başından ayrılmıyor

Şanlıurfa’da, 9 ay önce otomobil çarpması sonucu ölen motosiklet sürücüsü Yusuf İzzetin Toprak’ın (21) babası Mehmet Toprak (45) oğlunun mezarında yatıp kalkıyor. Oğlunun ölümünde kusuru olanların cezalandırılmasını isteyen baba, “Oğlumun ölümüne dayanamıyorum, kimse ceza almadı, olan benim oğluma oldu” diyerek acısını dile getirdi. Sadece banyo yapmak için eve gittiğini, bu sırada eşi ve çocuklarını gördüğünü anlatan Toprak “Oğlum nişanlıydı, kazadan 21 gün sonra askere gidecekti. Asker dönüşü evlendirecektim. Oğlumun ölümüne dayanamıyorum. Oğlum öldü ama kimse ceza almadı. Oğlumun ölümüne yol açanlar cezalandırılsin” diye isyan etti.