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İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını! Müdahale sürüyor

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 19:27 - Güncelleme:
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını! Müdahale sürüyor
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Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler tüm binayı sardı.

Binada mahsur kalan 8 işçi itfaiye görevlilerince kurtarıldı. İşçilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

İtfaiye ekipleri, binanın üçüncü katındaki tüplerin patlama ihtimaline karşı çevredeki vatandaşları anonslarla uyarıyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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