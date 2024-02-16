İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2024 Pazar / 9 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İkitelli'de korkunç olay: Metronun altında kalan adam can verdi
Güncel

İkitelli'de korkunç olay: Metronun altında kalan adam can verdi

İkitelli OSB Mahallesi Siteler Metro Durağı'nda raylara inip yürüyen bir erkek şahıs metronun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili Küçükçekmece Başsavcılığı soruşturma başlattı.

IHA16 Şubat 2024 Cuma 23:16 - Güncelleme:
İkitelli'de korkunç olay: Metronun altında kalan adam can verdi
ABONE OL

Olay, saat 14.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Siteler Metro Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.H.D. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı duraktan raylara inerek yürümeye başladı. A.H.D.'ye raylar üzerindeyken metro çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemeler sırasında Başakşehir - Kirazlı yönü metro seferleri durduruldu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

  • İkitelli OSB
  • Siteler Metro
  • Küçükçekmece Başsavcılığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.