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İkiz plakalı taksinin sahibine 20 bin 209 lira ceza kesildi

İstanbul Beyoğlu'nda yapılan denetimde yakalanan 'ikiz plakalı' taksinin sahibine 20 bin 209 lira ceza kesildi.

DHA7 Aralık 2021 Salı 14:59 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 14:59
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı'nda taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında durdurulan 34 TCD 83 plakalı aracın şase numarası sorgulandı. Sorgulamada aracın gerçek plakasının 59 T 4550 olduğu ve 'İkiz plaka' yapılarak taksi olarak çalıştırıldığı tespit edildi.

Araç sürücüsü Şükrü D.'ye 'başka bir araca ait tescilli plakayı takmak ve kullanmak', 'yetki belgesiz korsan taşımacılık' ve 'araç tescil belgesini araçta bulundurmamak' suçlarından toplam 20 bin 209 lira cezai işlem uygulandı. Korsan taksicilik yapıldığı tespit edilen araç ise 60 gün trafikten menedildi.

Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Sürücüsü Şükrü D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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