İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2022 Çarşamba / 22 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İklim değişikliğinin etkilerini deneyimleme imkanı sağlayan 'İklim Tüneli' yoğun ilgi görüyor
Güncel

İklim değişikliğinin etkilerini deneyimleme imkanı sağlayan 'İklim Tüneli' yoğun ilgi görüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Konya'da düzenlenen İklim Şurası kapsamında kurulan 'İklim Tüneli', iklim değişikliğinin etkilerini deneyimleme imkanı sağlıyor. Binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen şurada, 'İklim Tüneli'ne yoğun ilginin olduğu görülüyor.

AA23 Şubat 2022 Çarşamba 15:44 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 15:44
ABONE OL

Selçuklu Kongre Merkezi'nde devam eden şurada, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla, toplantı ve paneller gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar, iklim değişikliğini ve sonuçlarını kongre merkezinin fuaye alanına kurulan İklim Tüneli'ne girerek, ses ve değişen görüntülerle gerçeğe yakın şekilde deneyimleme fırsatı buluyor.

Tünele giren katılımcı, önce yemyeşil doğa, kuş sesleri ve aydınlık bir gün, sonrasında ise yangın, sel ve kuraklık afetlerinin görüntüleriyle karşılaşıyor.

Binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen şurada, "İklim Tüneli"ne yoğun ilginin olduğu görülüyor.

Tünelle, iklim değişikliğinin sonuçlarının gözler önüne serilmesi ve bununla mücadelede farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • İklim Şurası
  • İklim Tüneli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.