İklim eyleminde Türkiye vurgusu! Liderlik rolü üstleniyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, UNDP Türkiye'nin yürütücüsü ve İklim Değişikliği Başkanlığının nihai faydalanıcısı olduğu Türkiye'de Yerel İklim Eylemi İçin AB Ortaklığı Projesi devam ediyor. Proje kapsamında, "COP30'un Ardından Türkiye'de İklim Eylemi Farkındalık Artırma Konferansı" düzenlendi.

Meral Mungan Arda, COP30'da öne çıkan iki temanın gündeme damga vurduğunu söyledi.

Bu temalardan ilkinin, mevcut taahhütlerin sera gazı emisyonlarını yeterince azaltmaması olduğunu belirten Arda, ülkeler taahhütlere devam etse de çabaların yeterli olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Arda, Paris Anlaşması'nın 10. yılında 1,5 derece hedefinin yakınında olunmadığını, dolayısıyla COP30'da planlama değil eylemin gerekli olduğu vurgusunun öne çıktığını aktardı.

İkinci olarak, iklim finansmanı konusunun gündeme geldiğini anımsatan Arda, "İklim değişikliği ile ilgili hem sera gazı emisyonlarının azaltılması hem de iklim değişikliğine uyum kapsamında finansman gerekliliği ön planda olan temalardan biri. COP31'e giderken bu temaların Türkiye'de de ön planda olacağını söyleyebiliyoruz." dedi.

Türkiye'de Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı Projesi'nin temel hedeflerinden birinin yerelde iklim eylemini harekete geçirmek olduğuna işaret eden Arda, hem iklim eylemi hem de uyum eyleminin etkili bir gündeme sahip olacağının altını çizdi.

"COP31'İN TÜRKİYE'DE YAPILACAK OLMASI BİZLERİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"

Türkiye'nin iklim eylemi konusunda güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Arda, şunları kaydetti:

"Aslında Belem (Brezilya'da düzenlenen Amazon Zirvesi) bize değişen dünya bağlamında hala çok taraflılığın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Belki Belem'in en büyük sonuçlarından biri buydu. İklimle ilgili Türkiye'nin bölgede son derece etkin bir pozisyonda olduğunu, iklim eylemi konusunda liderlik rolü üstlendiğini gözlüyoruz. Türkiye'nin bu anlamda çok önemli katkıları var. Bu katkıları bütün dünya ülkeleriyle paylaşmak ve onlara da ilham olmak açısından COP31'in Türkiye'de yapılacak olması bizleri çok heyecanlandırıyor ve son derece mutlu ediyor."

