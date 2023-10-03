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İklim krizi alarm veriyor! Van Gölü su kaybediyor

Küresel iklim krizi nedeniyle Van Gölü'nde gün geçtikçe su kaybı devam ediyor.

IHA3 Ekim 2023 Salı 12:08 - Güncelleme:
İklim krizi alarm veriyor! Van Gölü su kaybediyor
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Yağışların azalması ve hızlı buharlaşma nedeniyle seviyesinde düşüş yaşanan Van Gölü'nün Tatvan kıyısında çekilme devam ediyor. Tatvan ilçesinin Hanelmalı köyü sahilinde yaşanan su kaybı sonrası mikrobiyalitler ortaya çıkarken, vatandaşlar bu durumun bir an önce kontrol altına alınmasını istiyor.

Su çekilmesinin en çok gözlemlendiği yerin Tatvan olduğunu söyleyen Mehmet Ali Akarsu, "Son 2-3 yıldır Van Gölü'nde ciddi manada su çekilmesi yaşanıyor. Tatvan, Van Gölü'nün en güzel sahillerine sahip bir yer ama maalesef kuraklıktan da nasibini almış bulunmaktadır. Tabi gözlemlerimize binaen söylemek gerekirse suyun çekilmesiyle birlikte mikrobiyalitler de gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Suyun çekilmesi, su yüzeyinde ve su içerisinde yaşayan canlılara da zarar vermektedir" dedi.

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