İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiler: 5 şüpheli gözaltında
Güncel

İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiler: 5 şüpheli gözaltında

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir eve kurulan iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretimi yaptığı belirlenen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA26 Ekim 2025 Pazar 15:29 - Güncelleme:
İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiler: 5 şüpheli gözaltında
ABONE OL

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu ürettikleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Saray ilçesinde belirlenen 2 adreste arama yaptı.

Aramada, bitki üretim kabini, suni sıvı gübre, 5 saksı içine ekilmiş Hint keneviri, hassas terazi, 3 öğütücü, 14 gram Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 90 fişek ele geçirildi.

Evde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.